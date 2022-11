POL-NB: PKW rollt gegen Hauswand

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 05.11.2022, gegen 15:20 Uhr, kam es in Userin, Bauernende, zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Hauswand eines

Einfamilienhauses. Ersten Ermittlungen zufolge parkte die aus dem

Landkreis Mecklenburgische - Seenplatte stammende 53-jährige

Fahrzeugführerin eines VW in einer leicht abschüssigen Einfahrt. Beim

Verlassen des Fahrzeuges sicherte sie den PKW nicht ordnungsgemäß

gegen das Wegrollen. Im weiteren Verlauf rollte das Fahrzeug ca. 30 m

rückwärts die Einfahrt hinunter, querte eine Straße und kollidierte

weiteren Verlauf mit der Hauswand des gegenüberliegenden

Einfamilienhauses. Die Wand wurde so stark beschädigt, dass sie durch

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und freiwilligen Helfern gesichert

werden musste. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.





