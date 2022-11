POL-HRO: Diebstahl eines Audi A5 vom Privatgrundstück

Schwerin (ots) -



~In der Nacht vom 04.11.2022 zum 05.11.2022 entwendeten unbekannte Täter im Ginsterweg in Schwerin einen schwarzen PKW Audi A5 Coupé, amtliches Kennzeichen L-JT9514. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug am 05.11.2022 gegen 01:00 Uhr auf unbekannte Weise von dem Privatgrundstück entwendet. Die Polizei Schwerin hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum, auffällige Beobachtungen im Bereich des Ginsterwegs gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Gleichzeitig sensibilisiert die Schweriner Polizei. Sollten Sie auffällige Beobachtungen machen, welche Ihnen verdächtig vorkommen, wählen Sie jederzeit den Polizeinotruf.



Florian Schöllermann



Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin~



