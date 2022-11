POL-NB: Glück im Unglück

Neubrandenburg (ots) -



Bereits am 02.11.2022 kam es in Neubandenburg erneut zu einem

Trickbetrug, bei dem eine 66-Jährige zunächst mehrere tausend Euro

verloren hat.

Sie wurde per WhatsApp von ihrem vermeintlichen Sohn angeschrieben.

Dieser gab sich mit dem echten Namen des Sohnes aus und teilte mit,

dass er aufgrund eines defekten Handys eine neue Telefonnummer habe

und bat die Geschädigte, per WhatsApp mit ihm in Kontakt zu treten.

Die Geschädigte kam nicht nur dieser Aufforderung nach. Sie ging

ebenso auf Bitten in Form von Geldüberweisungen zur Zahlung von

offenen Rechnung ein. Die Dame überwies dem Unbekannten mehr als

4.500 Euro und wurde erst zwei Tage später stutzig. Sie wählte die

tatsächliche Handynummer ihres Sohnes und der Betrug flog auf. Im

Rahmen der Anzeigenaufnahme im Polizeihauptrevier Neubrandenburg

kontaktierten die Beamten die Hausbank der Geschädigten. Am heutigen

Tag gab es für die 66-Jährige Grund zur Freude. Der Hausbank ist es

gelungen, die überwiesenen Beträge zurückzubuchen.



Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des

Betruges aufgenommen und warnt hiermit erneut zur Wachsamkeit. Achten

Sie genau auf den Sprachgebrauch in den Nachrichten und nehmen Sie

zunächst direkt über die altbekannte Nummer des vermeintlichen

Verwandten Kontakt mit diesem auf. Wenden Sie sich im Zweifel über

die örtliche Einwahl oder den Notruf an die Polizei



