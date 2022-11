POL-HRO: Scheunenbrand in Stuck bei Eldena

Eldena (ots) -



Am 04.11.2022 um 10:29 Uhr ereignete sich ein Scheunenbrand in der Ortslage Stuck. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, brannte der Dachstuhl der Scheune bereits in voller Ausdehnung. Der Brand brachte den kompletten Dachstuhl zum Einsturz. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war die Bewohnerin nicht vor Ort. Eingesetzt waren 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Eldena, Boek, Dadow und Stressow. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust untersuchte den Brandort nach möglichen Spuren und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Um eine Untersuchung vollends gewährleisten zu können, wurde der Brandort beschlagnahmt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.



