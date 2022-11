POL-NB: Brand einer Garage in Trollenhagen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



Am 05.11.2022, gegen 09:30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen

Anwohner, der Brand einer Garage im Rotdornweg in Trollenhagen

gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aufgrund eines

technischen Defektes am Akku eines Handys zum Brandausbruch. Der

alarmierte Eigentümer versuchte den Brand selbst zu löschen, was ihm

jedoch nicht gelang. Das Feuer griff auf die gesamte Garage über. Die

Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnten das Feuer

schnell bekämpfen und verhindert so, dass dieses auf das angrenzende

Wohnhaus übergriff. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.





