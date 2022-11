POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 mit drei Leichtverletzten

Ueckermünde - LK VG (ots) -



Am 04.11.2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B109 auf Höhe

des Café 70 ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen.



Der 63-jährige Fahrzeugführer eines Honda Civic befuhr die K 52 aus

Ueckermünde in Richtung B 109. An der Kreuzung Café 70 missachtete er

die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeuges, welches die B 109 aus

Richtung Anklam kommend in Richtung Pasewalk befuhr. Der 47-jährige

Fahrzeugführer des Pkw Kia Ceed konnte den seitliche Zusammenstoß der

beiden Kfz nicht verhindern. Durch den Aufprall wurden die

43-jährige, die 21-jährige sowie der 71-jährige Mitfahrer des Kia

Ceed leichtverletzt. Diese wurden zur weiteren Behandlung ins

AMEOS-Klinikum nach Ueckermünde verbracht.



Die beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Die Bundesstraße

musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten

Fahrzeuge für ca. zwei Stunden teilweise gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell