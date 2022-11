POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person bei Lüssow

Wolgast - LK VG (ots) -



Am 04.11.2022 kam es auf der L263 bei Lüssow zu einem Verkehrsunfall

mit einer leichtverletzten Person. Der 19-jährige Fahrer eines

Personenkraftwagen Renault kam nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Baum. Der aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen

stammende Fahrer befuhr die L263 aus Ziethen kommend in Richtung

Gützkow und verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über

sein Fahrzeug.



Bei dem Aufprall wurde der Fahrzeugführer leichtverletzt. Er wurde

durch einen Rettungswagen in das Universitätsklinikum Greifswald

verbracht.



An seinem Fahrzeug und dem Baum entstand insgesamt ein Sachschaden

von ca. 15.000,- Euro. Das Fahrzeug musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.



Auf der L263 kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



