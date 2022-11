POL-HRO: Diebe entwenden 250 Liter Dieselkraftstoff und Buntmetall von Baustelle

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 03.11.2022 19:00 Uhr bis zum

04.11.2022 06:30 Uhr etwa 250 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Baggern

sowie ein 20 Meter langes Stromkabel von einer Baustelle im Bereich

des Dierkower Kreuzes in Rostock entwendet. Mitarbeiter des

Kriminaldauerdienstes Rostock konnten mehrere Spuren am Tatort

sichern. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen.



