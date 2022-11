POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und zwei PKW

Demmin (ots) -



Am 04.11.2022 gegen 10:30 Uhr ist es in der Loitzer Straße in Demmin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und zwei PKW gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der 33-jährige Fahrzeugführer eines PKW auf Höhe des Baustoffhandels verkehrsbedingt halten. Die dahinter fahrende 35-jährige PKW-Fahrerin stoppte ihr Fahrzeug ebenfalls. Ein dahinter fahrender 33-jähriger Fahrzeugführer eines Traktors schaffte es nicht, rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr auch das vor ihm fahrende Fahrzeug auf und schob dieses auf das erste Fahrzeug.



Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer sowie der 31-jährige Beifahrer des ersten Fahrzeugs leichtverletzt. Alle drei wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, konnten aber nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden.



Bei dem Zusammenstoß ist ein Schaden von 26.000 Euro entstanden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Straße für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden.



