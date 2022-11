POL-HST: Ergebnisse der Auftaktkontrollen ´Geschwindigkeit´ bestärken notwendigen Kontrolldruck

Stralsund (ots) -



Am Donnerstag, dem 03.11.2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Nachdem gerade erst gestern der Videowagen des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen einen Raser erwischte, (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5361007) lassen auch die jetzigen Ergebnisse aufhorchen und bestärken den Willen den Kontrolldruck bei der Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" weiter hoch halten zu wollen.



So wurden an zehn unterschiedlichen Kontrollstellen über 3500 Kraftfahrzeuge kontrolliert, von denen 285 zu schnell fuhren. Besonders hervorzuheben sind hier die jeweiligen höchsten Überschreitungen von 76 km/h außerorts bei erlaubten 50 km/h, 99 km/h außerorts bei erlaubten 60 km/h, 109 km/h außerorts bei erlaubten 80 km/h und 145 km/h außerorts bei erlaubten 100 km/h.



Daneben stellten die Beamten auch noch vier Handyverstöße und jeweils zwei Überhol- und zwei Vorfahrtsverstöße, sowie 12 Verstöße die lichttechnischen Einrichtungen betreffend fest.



