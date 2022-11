POL-HST: Betrunkene Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Stralsund (ots) -



Am Donnertag, dem 03.11.2022 stellten die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund gleich zwei Radfahrer unter der Einwirkung von Alkohol fest.



Demnach wurde bereits am Vormittag gegen 10:45 Uhr im Frankendamm ein 34-jähriger deutscher Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten staunten nicht schlecht, erkannten sie den Mann doch aus einem Sachverhalt "Ladendiebstahl" von einer halben Stunde zuvor wieder. Da hatte er bei Tatbegehung einen Alkoholwert von über zwei Promille und wurde eindringlich belehrt in dem Zustand kein Fahrrad zu fahren. Ein erneuter Alkoholvortest ergab nun einen Wert von 2,38 Promille. Von einer fahrlässigen Trunkenheitsfahrt wird hier wohl nicht die Rede sein können.



Gegen 23:45 Uhr fiel den Beamten in der Greifswalder Chaussee ein Fahrradfahrer ohne Licht auf. Sie entschlossen sich das einmal genauer anzuschauen und führten eine Kontrolle durch. Hierbei nahmen sie Alkoholgeruch bei dem 50-jährigen Ukrainer wahr. Ein Alkoholvortest ergab hier einen Wert von 1,78 Promille.



In beiden Fällen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurden aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell