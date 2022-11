POL-NB: Zeugenaufruf nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Dargun (ots) -



In der Nacht vom 02.11.2022 zum 03.11.2022 ist es in Dargun zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen. Der angegriffene Zigarettenautomat ist freistehend befindet sich in der Straße Platz des Friedens, direkt neben der öffentlichen Toilette. Bislang unbekannte Täter haben den Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet. Aus diesem Grund kann derzeit noch keine Aussage über die Höhe des entstandenen Schadens gemacht werden.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Dabei wurde bekannt, dass es bereits in der Nacht vom 01.11.2022 zum 02.11.2022 zu einem versuchten Aufbruch des hiesigen Zigarettenautomaten gekommen ist. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht vom 01.11.2022 zum 02.11.2022 und insbesondere vom 02.11.2022 zum 03.11.2022 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Wer Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



