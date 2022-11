POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Friedrichsmoor (ots) -



Auf der Landesstraße 092 bei Friedrichsmoor hat sich ein Autofahrer am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 35-jährige Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug schleuderte in weiterer Folge auf die Straße zurück und kollidierte dort mit einem anderen Auto. Der 35-jährige Fahrer, der im PKW eingeklemmt wurde, musste durch Feuerwehrleute anschließend aus dem Unfallauto befreit werden. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des anderen Auto musste medizinisch behandelt werden. Am PKW des 35-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



