POL-NB: Brand auf dem Gelände eines Pflegeheimes in Wesenberg

Neustrelitz (ots) -



Am 03.11.2022 um 23:57 Uhr, kam es auf dem Gelände der DRK

Stationären Pflegeeinrichtung "Woblitzpark" in Wesenberg zu einem

Brand eines Personenkraftwagens, eines Rasentraktors sowie eines

unbewohnten Nebengebäudes mit Carportanbau, welches zur Lagerung von

Gartengeräten genutzt wurde. Als die Feuerwehr und die Polizei am

Einsatzort eintrafen, brannte der Personenkraftwagen sowie der

Rasentraktor in vollem Ausmaß. Des Weiteren brannten Teile des

daneben befindlichen Gebäudes. Die Feuerwehr löschte umgehend die

beiden Fahrzeuge und das Nebengebäude. Durch den Brand wurden beide

Fahrzeuge vollständig zerstört. Zudem wurde das Carport und Teile des

Nebengebäudes stark beschädigt. Die Bewohner der Pflegeeinrichtung

waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Eingesetzt waren 22 Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr Wesenberg und Wustrow. Der

Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensuche und -sicherung

zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Der geschätzte Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell