Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person aus Greifswald

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 86-Jährigen Rudolf Brodhagen.

Dieser wurde letztmalig am 03.11.2022 gegen 14:30 Uhr in einer Seniorenresidenz in Greifswald in der Nähe des Elisenparks gesehen.

Herr Brodhagen ist ca. 1,73 m groß und von normaler Statur. Er trägt graue kurze Haare, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen braunen Anorak und eine Schirmmütze.

Er ist dement und benötigt dringend Medikamente.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen seitens der Polizei blieben ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834-540-224/ 225, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.