POL-HST: Wieder Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Stralsund (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 03.11.2022 kam es den zweiten Tag infolge in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.



Ein 68-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr gegen 12:15 Uhr die Alte Richtenberger Straße südwärts in Richtung Carl-Heydemann-Ring und wollte auf selbigen nach links in Richtung Feldstraße einbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er hierbei den ebenfalls in gleicher Richtung gehenden und somit den Carl-Heydemann-Ring überquerenden 43-jährigen deutschen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Fußgänger schwer verletzte. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Der Pkw blieb unbeschädigt.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell