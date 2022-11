POL-NB: Tödlicher Unfall in einer Gartenanlage

Lindetal (ots) -



Am 03.11.2022 gegen 13:20 Uhr hat die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE der Polizei einen tödlichen Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Ackerschlepper in einer Gartenanlage in der Gemeinde Lindetal (17349) gemeldet. Die Kameraden der Feuerwehr, der Rettungswagen und Notarzt sind bereits vor Ort und der Notarzt hat bereits den Tod des Mannes festgestellt.



Als die Beamten des Polizeireviers Friedland in der Gartenanlage ankamen, stellten sie fest, dass sich der Sachverhalt ganz anders dargestellt hat, als er gemeldet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 32-jährige deutsche Mann die Absicht, mit einem kleinen Ackerschlepper vom Typ "Yanmar" ein Stück Gartenbrachland zu ebnen. In diesem Zusammenhang wollte er ein im Boden feststeckendes Metallgefäß entfernen, indem er dieses herausziehen wollte. Der 32-Jährige legte dazu eine Kette um den Behälter und fuhr an. Aufgrund der vorderen leichten Gewichtung des Ackerschleppers kam dieser mit der Vorderachse hoch und überschlug sich nach hinten. Hierbei fiel der Ackerschlepper, welcher vom Hersteller her keinen Überrollschutz besitzt, auf den Fahrzeugführer. In der Folge verstarb der 32-Jährige noch vor Ort.



In der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie üblich bei unnatürlichen Todesfällen. Da es sich um keinen Arbeitsunfall handelt, erfolgt keine Strafanzeige und auch keine Information an das Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitssschutz.



