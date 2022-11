POL-HRO: Sachbeschädigungen mit Russlandbezug - Rostocker Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots) -



Am Donnerstag hat die Polizei Kenntnis über mehrere beschädigte

Fahrzeuge in Warnemünde erlangt. In einem Fall stellte der

Hinweisgeber fest, dass zwei Reifen seines Pkw zerstochen waren.

Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass zwei weitere

Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen ebenfalls beschädigt wurden.

In einem der Vorfälle wurden zwei Z- Symbole in den Lack eines Pkw

geritzt. Die genaue Tatzeit ist bislang unklar.



Hierzu ermittelt die Kriminalpolizei neben den Sachbeschädigungen

auch wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige

Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der

Telefonnummer 038208 8882224 oder per Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



