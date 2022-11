POL-HRO: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand am Gerberbruch wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung

Rostock (ots) -



Nachdem es am 02.11.2022 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Rostocker Gerberbruch gekommen war, wurde die betroffene Wohnung von Ermittlern der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen untersucht.



Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr hatte ein Zeuge rechtzeitig den Brand bemerkt und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen.

Ermittler der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger untersuchten am heutigen Vormittag den Brandort und können einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.



