POL-HRO: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidriger Parolen in Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Aufgrund von Rufen verfassungsfeindlicher Parolen, ist die Rostocker

Polizei am gestrigen Tag mehrfach in die Innenstadt gerufen worden.



Am Brunnen der Lebensfreude haben sich nach Angaben von Zeugen

mehrere Personen aufgehalten und dabei rechtsextreme Musik gehört

sowie verfassungsfeindliche Parolen von sich gegeben. Beim Eintreffen

der Polizei flüchteten einige der Personen.



In zwei der insgesamt drei Fälle, die sich am späten Nachmittag und

frühen Abend ereigneten, konnten die Polizeibeamten die von den

Zeugen beschriebenen Personen stellen und namentlich bekannt machen.

Es handelt sich um Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 16 bis

20 Jahren. Alle besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alle angetroffenen Personen wurden des Platzes verwiesen. Gegen sie

ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock

wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen.

Zeugen, die Hinweise zu den geflüchteten Personen geben können,

werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0381-4916

1616 oder der Internetwache unter polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell