POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter - E-Scooter-Fahrer schwerverletzt

Am 03.11.2022 gegen 07:30 Uhr ist es in der Woldegker Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Deutsche mit seinem E-Scooter die Woldegker Straße, auf dem stadtauswärtsführenden Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung, also stadteinwärts. An der Kreuzung Heinrich-Prillwitz-Straße/Woldegker Straße beabsichtigte der 25-jährige deutsche PKW-Fahrer von der Heinrich-Prillwitz-Straße nach rechts auf die Woldegker Straße aufzufahren. Obwohl der 25-Jährige am Stopp-Schild anhielt und langsam auf die Woldegker Straße fahren wollte, übersah er den plötzlich von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 21-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte und sich schwer verletzte (Kopfplatzwunde und Verletzung am Handgelenk). Er wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und anschließend in das Neubrandenburger Klinikum gebracht. Bei dem Zusammenstoß ist ein Schaden von 600 Euro entstanden. Der E-Scooter wurde sichergestellt.



