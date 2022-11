POL-HST: Fußgängerin von Pkw angefahren

Stralsund (ots) -



Am Mittwoch, dem 02.11.2022 kam es in Stralsund gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einer 84-jährigen Fußgängerin.



Ein 34-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw VW hielt ersten Erkenntnissen zufolge für die Zwecke der Be- und Entladung teils auf einem Gehweg. Als er rangierte befand sich hinter ihm die 84-jährige Deutsche mit einem Rollator, welche er augenscheinlich übersah und anfuhr. Hierdurch stürzte die Frau und zog sich mutmaßlich mehrere Brüche zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Schaden.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell