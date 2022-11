POL-HST: Brand eines Einfamilienhauses in Franzburg

Franzburg (ots) -



Am Mittwoch, dem 02.11.2022 wurde die Polizei von der Integrierten Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Brand informiert.



Gegen 11:30 Uhr stellte ein Augenzeuge Rauch aus einem Einfamilienhaus in der Straße Priesterbrink fest. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Inneren des Hauses zu einem Brand, der durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht wurde, ohne dass eine Ausdehnung auf das gesamte Gebäude erfolgte. An dem derzeit unbewohnten Haus entstand ein Sachschaden, der auf 5.000 Euro geschätzt wird.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Durch die Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund kommt am heutigen Tage ein Sachverständiger für Brandursachen zum Einsatz.



