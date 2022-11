POL-NB: Diebstahl eine Opel Insignia

Neubrandenburg (ots) -



Im Zeitraum vom 01.11.2022 18:00 Uhr bis zum 02.11.2022 11:00 Uhr wurde in der Neubrandenburger Südstadt ein Fahrzeug der Marke Opel entwendet. Bislang unbekannte Täter haben das Fahrzeug vom Sandparkplatz am Fuße der Bergstraße komplett entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Insignia mit dem amtlichen Kennzeichen NB-BT77. Das entwendete Fahrzeug ist zehn Jahre alt und hat keine Besonderheiten. Der Wert wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Wir suchen Zeugen. Wer hat den Opel Insignia mit den amtlichen Kennzeichen NB-BT77 seit dem 02.11.2022 gesehen? Wer in der Nacht zum 02.11.2022 auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Bergstraße wahrgenommen hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



