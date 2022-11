LKA-MV: Tag der offenen Tür im Mediatop Schwerin

Rampe (ots) -



Landesweites Schulprojekt "Wir in MV" stellt digitale Projektangebote vor und lädt Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen ein



Gemeinsame Pressemitteilung von



AOK Nordost, Landessportbund MV e.V., Landeskriminalamt MV, Landesmarketing MV, Medienanstalt MV, Provinzial Nord Brandkasse AG



Sind unsere sogenannten Influencer*innen wirklich die netten Jungs und Mädels von nebenan? Berichten sie tatsächlich über ihr echtes Leben oder hat die Werbeindustrie die beliebten Social Media-Portale längst für sich entdeckt?



Am Tag der offenen Tür besteht für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, im Rahmen eines digitalen Workshops unter dem Motto "Influencer - Inspiration oder Manipulation" darüber zu diskutieren und persönliche Erfahrungen auszutauschen.



Darüber hinaus können die Jugendlichen in dem Stop-Motion Schnupperkurs "Wie die Bilder laufen lernen" eigene Trickfilme gestalten. Die Schülerinnen und Schüler wählen dabei ein eigenes Szenenbild aus und animieren dann die Bewegungsabläufe für verschiedene Figuren. Das landesweite Schulprojekt hat aber weit mehr zu bieten.



Zum Tag der offenen Tür laden wir Sie daher herzlich am Mittwoch, den 09. November, von 09.00 Uhr - 14.00 Uhr in den Mediatop Schwerin in die Wismarsche Straße 110, 19053 Schwerin ein.



Mit den Themen Sport, Gesundheit, Medienkompetenz oder Verkehrserziehung unterstützt "Wir in MV" seit mehr als 20 Jahren die Projekt- und Präventionsarbeit an Schulen und trägt unter anderem dazu bei, Teamgeist, Toleranz, Fairness und selbstbestimmtes Handeln bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.



Mit der Medienanstalt MV und seinen Mediatopen erhält "Wir in MV" einen neuen kompetenten und starken Partner in der (außer)schulischen Medienbildung.



Medienanstalt MV:



"Wir stehen für die Vermittlung von Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz an Kinder und Jugendliche. Von Aufklärung über Chancen und Risiken in der digitalisierten Lebenswelt, bis hin zur konkreten Unterstützung und Vernetzung bei Medienbildungsprojekten sieht sich die Medienanstalt MV mit ihren Mediatopen als verantwortlicher Ansprechpartner"(Bert Lingnau,Direktor Medienanstalt MV).



AOK Nordost:



"Kinder so gut wie möglich auf die Zukunft vorbereiten, als Gesundheitskasse haben wir das zum Ziel gesetzt, Kinder u. Jugendliche für eine gesunde Lebensweise zu begeistern und bei ihnen die Freude an einer aktiven Freizeitgestaltung zu wecken" (Juliane Venohr, Leiterin Landesdirektion AOK Nordost).



LSB MV e.V:



"Ein Projekt mit sechs Partnern, denen die Jugend am Herzen liegt. "Schule in Bewegung" gehört von Beginn an zu den beliebtesten Angeboten von Wir in MV". Fit sein, Spaß haben und Fair Play sind dabei die Devise des Landessportbundes" (Torsten Haverland, Geschäftsführer LSB M-V e.V.)



Provinzial Nord Brandkasse AG:



"Prävention ist für uns als öffentlicher Versicherer ein zentrales Anliegen. Die Provinzial ist deshalb aus voller Überzeugung seit 2015 Partner der Initiative "Wir in MV" und fördert so gesellschaftlich relevante Projekte in der Jugendarbeit. Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz im Umgang zu vermitteln ist wichtiger denn je. Ich bin mir sicher, dass der Projekttag dazu beitragen wird, die Schülerinnen und Schüler für manche Gefahren der digitalen Welt zu sensibilisieren. Mit Spaß - und ohne erhobenen Zeigefinger" (Matthias Naumann, Bevollmächtigter Politik und Öffentlichkeitsarbeit Nord).



Landesmarketing MV:



"Wir in MV ist ein Model von erfolgreicher Präventionsarbeit" und das seit mehr als 20 Jahren, im Übrigen einmalig bundesweit in seiner Zusammenarbeit der Partner und der Durchführung" (Peter Kranz, Leiter Landesmarketing MV).



LKA MV:



"Präventionsarbeit ist nur erfolgreich, wenn sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird. Kinder und Jugendliche für Gefahren zu sensibilisieren, ob in der digitalen Welt oder im analogen Leben, und sie so für die Zukunft stark zu machen, auch dafür steht das Landeskriminalamt MV" (Rogan Liebmann, Direktor LKA MV).



Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung gebeten.



Ansprechpartner:



Carol Stec-Winter

Landeskriminalamt MV

Koordinierungsstelle 03866 64 6123

Mail: carol.stec-winter@lka-mv.de

www.wir-in-mv.de



Rene Dettmann



Medienanstalt MV

0385 55 88 1-14

r.dettmann@medienanstalt-mv.de

www.medienanstalt-mv.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Michael Schuldt

Telefon: 03866/64-8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell