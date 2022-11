POL-HST: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten auf der B196

PHR Bergen (ots) -



Am Mittwoch, dem 02.11.2022 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Ein Audi und ein VW befuhren hintereinander die B196 von Zirkow in Richtung Karow. Auf Höhe der Ortschaft Silvitz wollte die 27-jährige Fahrerin des Audi nach links abbiegen und hielt deshalb vermutlich verkehrsbedingt an. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die 56-jährige Fahrerin des VW dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen schwer und wurden zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Der 54-jährige Beifahrer im VW verletzte sich augenscheinlich leicht.



Durch den Unfall entstand ein Sachschaden, der auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Bundesstraße wurde während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.



Alle in der Meldung genannten Personen sind deutsche Staatsbürger.



