POL-HST: Bombendrohung in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am heutigen Mittwoch, dem 02.11.2022 kam es in der Agentur für Arbeit in Bergen zu einem Bedrohungssachverhalt mit einer angeblichen Bombe.



Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine 35-jährige deutsche Tatverdächtige gegen 09:00 Uhr die Agentur für Arbeit aufgesucht. Dort kam es mit Mitarbeitern zu einem Streit, in dessen Folge sie beim Verlassen des Gebäudes androhte eine Bombe in selbiges zu schmeißen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Beamten eilten unter anderem zur Wohnanschrift und trafen dort auf die Tatverdächtige. Hier kam es zunächst zu einem Widerstand gegen und Angriff auf die eingesetzten Beamten mit einem Staubsaugerrohr mit Bodendüse, in dessen Folge ein 60-jähriger Beamter leichtverletzt wurde. Ein Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug kamen zum Einsatz. Eine Durchsuchung der Räumlichkeiten führte nicht zum Auffinden etwaiger Utensilien oder Bestandteile zum Bau einer Bombe.



Der verletzte Beamte kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches er kurz darauf wieder verlassen konnte. Er ist weiterhin dienstfähig. Die Tatverdächtige kam in ein Krankenhaus nach Stralsund.



Entsprechende Anzeigen wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.



