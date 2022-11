POL-HWI: Unfall mit Schweinelaster

Hohen Viecheln (ots) -



Heute Morgen (02. November 2022), gegen 6:00 Uhr, kam es auf der L 031 zwischen Bad Kleinen und Hohen Viecheln zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligtem Lkw.



Ein 35-jähriger Fahrer des Fahrzeuggespanns kam aus Richtung Losten und fuhr auf die L 031 in Richtung Hohen Viecheln auf. Während des Abbiegens kippte der Anhänger nach rechts auf die Seite und blockierte die Fahrbahn. Das Gespann war mit 163 Schweinen beladen. Im Anhänger befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 91 Schweine, von denen drei in Folge des Unfalls verendeten. Durch den hinzugezogenen Amtsarzt mussten weitere sieben Schweine erlöst werden. Die restlichen 81 Schweine konnten auf einen neuen Viehtransporter umgeladen werden.



Zur Bergung des Anhängers wurde ein Kran angefordert. Durch die Polizei wurde der Unfall aufgenommen und die Straße für circa 3,5 Stunden voll gesperrt. Miteingesetzt war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Losten.



Die entstandenen Schäden an der Leitplanke sowie am Fahrzeuggespann werden auf 53.000 Euro geschätzt.



