POL-NB: Zwei Fälle von Dieseldiebstahl

Diebe verschafften sich in der Zeit vom 28.10.2022 bis 01.11.2022 gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in 17034 Neubrandenburg. Dort entwendeten sie aus den Tanks von zwei Fahrzeugen ca. 360 Liter Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.



In der Zeit vom 31.10.2022 bis 01.11.2022 fiel eine Firma in der Gemeinde Grischow bislang unbekannten Dieben zum Opfer. Hier wurden neben ca. 400 Liter Dieselkraftstoff auch diverses Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4600 Euro geschätzt.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neubrandenburg (Telefon: 0395 55820) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



