POL-HST: Nachmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Niepars (VR)

Niepars (ots) -



Bereits im Oktober kam es am Mittwoch, dem 11.10.2022 zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Niepars, zu dem folgende Pressemitteilung veröffentlicht wurden:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5342213

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5342340



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann mitgeteilt werden, dass die Untersuchungen der mutmaßlichen menschlichen Überreste am Brandort abgeschlossen sind. Die Identifizierung der Rechtsmedizin hat ergeben, dass es sich höchstwahrscheinlich um die 67-jährige deutsche Bewohnerin des Hauses handelte.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. In einem vorläufigen Gutachten des Brandursachenermittlers wird ein technischer Defekt vorerst ausgeschlossen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass ein unsachgemäßer Umgang mit einer Zündquelle, wie Zigarettenglut oder Kerzenflammen einen Glimm-Schwel-Brand ausgelöst haben könnte. Eine Anfangsverdacht für eine Fremdeinwirkung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.



