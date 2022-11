POL-LWL: Autofahrer wich Hirsch aus und prallte gegen Baum

Wittenburg (ots) -



Auf der Landesstraße 05 bei Lehsen ist am frühen Dienstagabend ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzte sich der 30-jährige Autofahrer schwer. Nach Angaben des Fahrers habe er einem Hirsch auf der Straße ausweichen wollen, als er dabei die Kontrolle über seinen PKW verlor. Der 30-Jährige erlitt eine Fraktur an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 5.000 Euro geschätzt wurde.



Allein am ersten Novembertag dieses Jahres registrierte die Polizei 17 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Die Polizei appelliert erneut zur angepassten und vorausschauenden Fahrweise. Insbesondere in der Dämmerung und Dunkelheit sowie auf Straßenabschnitten, die mit Wildwarnschilder gekennzeichnet sind, sollte defensiv gefahren werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell