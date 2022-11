LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei verhindert Diebstahl zweier Angelboote

Waldeck/Waren (ots) -



Am späten Dienstagabend (01.11.2022) um 22:10 Uhr bestreiften Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren landseitig das Gelände eines regionalen Anglervereins in der Nähe von Möllenhagen.



In größerer Entfernung vom späteren Tatort wurden ungewöhnliche Scheinwerferbewegungen wahrgenommen.

Nach Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit stand fest, dass es sich hierbei tatsächlich um die Feststellung sowie Unterbindung einer Komplettentwendung zweier Angelboote handelte. Augenscheinlich wurden die Täter bei Ihrer Diebstahlshandlung von den eingesetzten Beamten gestört, da die zwei betroffenen Boote mitten auf dem Weg lagen. Die äußeren Gegebenheiten bestätigten den Tatverdacht.



Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung in wasserschutzpolizeilicher Zusammenarbeit mit dem Polizeihauptrevier Waren verlief vorerst erfolglos.



Der entstandene Sachschaden wurde auf lediglich 50,- Euro beziffert, wobei der verhinderte Stehlschaden vermutlich um ein Vielfaches höher gewesen wäre.



Aus ermittlungstaktischen Gründen können keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.



Die Wasserschutzpolizei M-V empfiehlt gerade in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit, hochwertige Außenbordmotoren nicht am Sportboot zu belassen, sondern an einem sicheren Ort zu lagern. Ferner sollten auch kleinere Boote jederzeit angemessen gesichert sein, da der Einsatz von professionellem Werkzeug durch die Täter oftmals nicht ausgeschlossen werden kann. Eine regelmäßige Kontrolle des maritimen Eigentums ist ebenfalls dringend erforderlich.



A. Wölki, PHK



Streifendienstleiter



