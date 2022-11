POL-NB: Brand eines Wohnanhängers auf einem Feld bei Breest

Breest (LK MSE) (ots) -



Am 01.11.2022, gegen 21:00 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg nach einem Bürgerhinweis bekannt,

dass auf einem Feld, neben der BAB 20 Höhe Breest, eine

Arbeitsmaschine brennen soll. Bei Eintreffen eines zum Einsatz

gebrachten Funkstreifenwagens des AVPR Altentreptow waren die

ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Werder und Kölln

bereits vor Ort und hatten mit den Löscharbeiten begonnen. Während

der Löscharbeiten konnte man dann erkennen, dass es sich um keine

Arbeitsmaschine sondern um einen Wohnanhänger handelte. Das Feuer

konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell unter Kontrolle

gebracht und gelöscht werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es aus bislang ungeklärter

Ursache zum Brand des Wohnanhänger der Marke Hobby, welcher in der

Folge gänzlich ausbrannte. Verletzt wurde dabei niemand. Der durch

das Feuer entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Noch während der Anzeigenaufnahme und nach der Kontaktaufnahme mit

dem Halter des Wohnanhängers, wurde durch diesen bekannt, dass sein

Wohnanhänger entwendet wurde.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Brandstiftung und des Diebstahls aufgenommen.



