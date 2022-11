POL-NB: Einbruch in eine Spielothek

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht des 01.11.2022 zwischen 02:00 Uhr und 04:26 Uhr kam es in 17034 Neubrandenburg zu einem Einbruch in eine Spielothek.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und gelangten gewaltsam an Bargeld aus mehreren Spielautomaten und einem Tresor sowie aus einer Tageskasse.



Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



