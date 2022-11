POL-SN: Polizei stellt Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sicher

Schwerin (ots) -



Eine Zeugin wurde am frühen Morgen des 29.10. gegen 5.00 Uhr auf die unsichere Fahrweise eines 49-Jährigen aufmerksam und rief die Polizei. Der Schweriner fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Gelände einer Kleingartenanlage in Schwerin-Görries, wo er von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden konnte. Hier bestätigte sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert mit seinem Wagen unterwegs gewesen war.



Auf Veranlassung der Polizei wurde dem Deutschen in einem Klinikum eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.



Strafanzeige wurde erstattet; die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Schwerin durch.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell