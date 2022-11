POL-HRO: Radfahrer mit 3,1 Promille unterwegs

Rostock (ots) -



In der Nacht zum gestrigen Halloween-Montag haben Polizisten einen alkoholisierten Radfahrer im Rostocker Hansaviertel gestoppt.



Den Beamten fiel der 17-jährige deutsche Radfahrer gegen 02:25 Uhr in der Parkstraße durch seine unsichere Fahrweise sowie das fehlende Rücklicht seines Fahrrades auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,1 Promille.

Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell