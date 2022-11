POL-HRO: Einbrüche in Rostocker Bäckerfiliale und Pizzeria / Zeugenaufruf

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages wurde die Rostocker Polizei gegen 03:10 Uhr über einen stattgefundenen Einbruchsdiebstahl in einer in Brinckmansdorf befindlichen Bäckerfiliale informiert. Beim Eintreffen des hinweisgebenden Wachdienstmitarbeiters wurden drei männliche Personen gesichtet, welche sich zu Fuß vom Tatort entfernten.



Während der Anfahrt zum Tatort konnten die eingesetzten Beamten einen 23-jährigen sowie alkoholisierten tunesischen Tatverdächtigen feststellen, welcher mehrere Schnittverletzungen an den Händen aufwies.



Erste Erkenntnisse ergaben, dass die unbekannten Täter sich gegen 02:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften, diese durchsuchten und zahlreiche Blutanhaftungen hinterließen. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt, Stehlschaden entstand nicht.



Gegen 05:45 Uhr wurde die Rostocker Polizei zu einem weiteren Einbruch gerufen. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter, zwischen 0 Uhr und 2:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer in der Gutenbergstraße befindlichen Pizzeria, durchsuchten diese und entwendeten diverse Elektronik.



In beiden Fällen kam neben einem Fährtenhund auch der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Dieser konnte verschiedene Spuren sichern, welche jetzt ausgewertet werden müssen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Rostock geführt.



Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise sowie der Nähe der beiden Tatorte zueinander geht die Kriminalpolizei von einem unmittelbaren Zusammenhang der beiden Vorfälle aus.



Für die Aufklärung der Sachverhalte bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat diesbezüglich zwischen 0 Uhr und 6 Uhr in der Alt Bartelsdorfer Straße oder in der Gutenbergstraße Beobachtungen gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Täter geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell