POL-HWI: Unbekannte beschädigten mehrere Fahrzeuge am Friedenshof

Am vergangenen Wochenende wurde die Wismarer Polizei in die Hanns-Rothbarth-Straße in Wismar gerufen, da es dort zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen an Pkws Höhe des Schulhofes gekommen sein sollte.



Vor Ort wurden an insgesamt acht Fahrzeugen Sachbeschädigungen in Form von Abbrechen des Heckscheibenwischers, Lackkratzern oder verbogener Kennzeichen festgestellt. Zusätzlich montierten die Unbekannten Fahrzeugantennen ab und entwendeten diese. Der Gesamtschaden wird auf über 200 Euro geschätzt.



Der Tatzeitraum lässt sich auf die Nacht vom 28. Oktober 2022, 22:00 Uhr bis 29. Oktober 2022, 08:15 Uhr, eingrenzen.



Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls aufgenommen.



Zeugen, die im Bereich der Parkflächen in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar, unter der Telefonnummern 03841 203-0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



