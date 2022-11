POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Sülte (ots) -



Bei einem sogenannten Baumunfall ist am Montagmorgen auf der Kreisstraße 30 bei Sülte ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Vorbeikommende Autofahrer riefen die Rettungskräfte und kümmerte sich um den Verunglückten, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem bestand für seinen PKW, an dem erheblicher Sachschaden entstand, kein Versicherungsschutz. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den 36-Jährigen.



