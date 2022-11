POL-LWL: Passanten überwältigten Wohnungseinbrecher

Parchim (ots) -



In Parchim haben am späten Samstagabend zwei Passaten einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher überwältigt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Der 26-jährige Tatverdächtige soll zuvor mit einem Komplizen einen Wohnungseinbruch in der August-Bebel-Straße verübt haben und anschließend mit dem Diebesgut geflüchtet sein. Hausbewohner hatten den Einbruch bemerkt und unmittelbar die Polizei informiert. Die beiden Einbrecher, die zunächst die Wohnungstür aufgebrochen und anschließend sämtliche Räume der Wohnung durchwühlt hatten, liefen anschließend davon und wurden auf ihrer Flucht von zwei Passanten verfolgt. Die beiden Passanten stellten den 26-jährigen mutmaßlichen Einbrecher wenig später in der Putlitzer Straße. Beim einem darauffolgenden Handgemenge gelang es den beiden Passanten, den Tatverdächtigen zu überwältigen. Der zweite Täter konnte entkommen. Aus der aufgebrochenen Wohnung verschwanden unter anderem ein Fernsehgerät, zwei Handys, Münzgeld sowie mehrere persönliche Papiere und Chipkarten. Einen Teil des Diebesgutes konnte die Polizei beim Verdächtigen auffinden und sicherstellen. Gegen den deutschen wohnungslosen Beschuldigten, der einen Atemalkoholwert von über 2,8 Promille aufwies, wird nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. Bei den beiden couragierten Passanten, die den Tatverdächtigen stellten und bei den Hausbewohnern, die den Einbruch direkt und ohne Zeitverzug bei der Polizei meldeten, bedankt sich die Polizei an dieser Stelle.



