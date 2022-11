POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jährigen aus Rossow

Rossow (ots) -



Seit dem 31.10.2022 um 18:45 Uhr wird eine 14-jährige Jugendliche aus

Rossow vermisst. Bisherige umfangreiche Suchmaßnahmen durch die

Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Weitere Details zur Vermissten sowie ein Foto von ihr finden Sie

unter dem beigefügten LINK: https://bit.ly/3DOzTGr



Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Pasewalk

unter 03973 2200 oder das Polizeipräsidium Neubrandenburg unter der

Notrufnummer 110 entgegen.



