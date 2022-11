POL-LWL: Polizei im Halloween-Einsatz - Hausfassade mit Eiern beworfen

Plate/ Redefin/ Dabel (ots) -



Wegen mehrerer Störungen im Zuge des Halloweenfestes ist die Polizei nach Plate, Redefin und Dabel gerufen worden. In Plate zogen am Sonntagabend über 20 Kinder und Jugendliche durch die Straßen, die unter anderem Toilettenpapier und Hühnereier gegen eine Hausfassade geworfen haben sollen. Zudem wurden aus der Gruppe heraus Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizei stellte anschließend die Personalien von 14 Jugendlichen fest und erteilte ihnen für den Bahnhofsbereich einen Platzverweis. Zudem ist wegen des Abbrennens von Pyrotechnik eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen worden. In Redefin sollen Jugendliche am Sonntagabend mehrfach Böller vor einem Grundstück gezündet haben. Auch hier kam die Polizei zum Einsatz. Wegen sogenannter Klingelstreiche und lauter Musik zur Nachtzeit ist die Polizei gegen Mitternacht nach Dabel gerufen worden. Ausgangspunkt war offenbar eine ausufernde Halloween-Party, die von mehreren Jugendlichen gefeiert wurde. Die Polizei stellte auch hier Ruhe und Ordnung wieder her.



