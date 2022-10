POL-HRO: Polizei erhöht in Halloween-Nacht Präsenz an Flüchtlingsunterkunft

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Tag an einem für ukrainische Flüchtlinge

genutzten Wohnhaus in der Rostocker Innenstadt

Hakenkreuzschmierereien festgestellt wurden, hatte die Rostocker

Polizei bereits in der vergangenen Nacht die Präsenz an dem Objekt

erheblich erhöht, um Übergriffe auf das Wohnhaus oder die dort

untergebrachten Personen zu verhindern. Um auch in der bevorstehenden

Halloween-Nacht das Sicherheitsempfinden zu stärken, wird die Polizei

vorübergehend eine dauerhafte Präsenz an dem Objekt umsetzen.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



