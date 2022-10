POL-HRO: Zwei Hakenkreuze an Hausfassade in Rostock

Rostock (ots) -



Am Sonntagmorgen, 30.10.2022, erhielt die Polizei um 07:44 Uhr

Kenntnis über zwei große, augenscheinlich mit Sprühfarbe angebrachte,

Hakenkreuze in der Rostocker Kleinen Wasserstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann die Tatzeit vom 29.10.2022 21:00

Uhr bis 30.10.2022 05:30 Uhr eingegrenzt werden.

Mitarbeiter der Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten am Tatort

Spuren. Die beiden Hakenkreuze in der Größe von jeweils 1m x 1m

wurden umgehend durch eine vom Objekteigentümer beauftragte Firma

beseitigt.

Das Objekt dient der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen.

Hinweise zum Täter oder der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in

Reutershagen unter der TelNr.: 0381-49160 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Ebenfalls können die Hinweise über die

Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die

Polizei gerichtet werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock