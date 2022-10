POL-NB: Sachbeschädigung durch Wasser in Mehrfamilienhaus in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am 30.10.2022, gg. 07:20 Uhr, meldeten Mieter eines

Mehrfamilienhauses in Grimmen der Rettungsleitstelle des Landkreises

Vorpommern Rügen einen Rohrbruch innerhalb des Hauses. Die zum

Einsatz gekommenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen

stellten allerdings die Manipulation an einer Wasserleitung fest und

informierten das örtliche Polizeirevier Grimmen. Durch den Austritt

von Wasser entstand nach gegenwärtiger Schätzung des vor Ort

befindlichen Vertreters des Eigentümers ein Sachschaden von etwa

40.000 Euro. Zwei Mietparteien können ihre Wohnung temporär nicht

bewohnen und haben anstatt der angebotenen Gästewohnungen sich

eigenständig Übernachtungsmöglichkeiten gesucht. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Grimmen unter 038326570, im Internet unter

www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell