POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten nach Frontalkollision bei Ziesendorf

Am 29.10.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 13

zwischen Schwaan und Ziesendorf zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Pkw kurz hinter der

Ortsdurchfahrt Ziesendorf frontal miteinander. Dabei wurden insgesamt

vier Personen aus beiden Fahrzeugen schwer verletzt und umgehend in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der beteiligte Fiat war mit

einem 18jährigen Deutschen besetzt, der ebenfalls beteiligte VW Golf

mit einer 21 Jahre alten Deutschen sowie zwei weiteren Beifahrern

(männlich und weiblich).



Die gesamte Fahrbahn musste für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.



Aus welchen Gründen es zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden

Fahrzeugen kam, ist unklar. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde

hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die

Kriminalpolizei.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell