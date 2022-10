POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 29.10.2022 kam es kurz nach 14:00 Uhr, auf der

Woldegker Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger

deutscher Fahrzeugführer die Woldegker Straße stadteinwärts auf dem

linken Fahrstreifen. Vor dem Kreuzungsbereich zur Kruseshofer Straße

wechselte der 41-jährige den Fahrstreifen nach rechts. Auf diesem

Fahrstreifen befand sich zu diesem Zeitpunkt kurz dahinter ein

43-jähriger Deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW. Um einer

Kollision durch den Fahrstreifenwechsel zu entgehen wich dieser

unvermittelt aus und kollidierte in der weiteren Folge mit einem

Ampelmast. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch

einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Sicherung des Ampelmastes,

sowie zur Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe war die

Berufsfeuerwehr mit sechs Kameraden im Einsatz. Im Zuge der

Unfallaufnahme musste die Woldegker Straße im Kreuzungsbereich

Kruseshofer Straße halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von 30.000 Euro.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell