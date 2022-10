POL-HRO: 51-jähriger Vermisster aus Below bei Goldberg wohlbehalten angetroffen.

Goldberg (ots) -



Der seit dem 27.10.2022 in Below bei Goldberg vermisste 51-jährige

Mann konnte durch Einsatzkräfte in einem Waldgebiet im Bereich "Alte

Mühle" wohlbehalten angetroffen werden. Zur Unterstützung der

Suchmaßnahmen wurde erneut der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Polizei dankt allen, die bei der Suche geholfen haben. Es wird um

Löschung aller personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der

polizeilichen Fahndung nach dem Vermissten herausgegeben wurden,

gebeten.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



