POL-HRO: 69-jähriger Nissan-Fahrer nach Unfall auf der BAB 24 schwer verletzt

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ereignete sich am Samstagmorgen,

29.10.2022, auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und

Wöbbelin ein Alleinunfall bei dem sich der 69-jährige Fahrer eines

Nissan schwer verletzte.

Gegen 07:30 Uhr gingen beim Polizeinotruf mehrere Hinweise zu einem

überschlagenen Pkw an der Einfahrt zur Autobahn-Raststätte

"Schremheide" auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow

und Wöbbelin in Fahrtrichtung Berlin ein.

Umgehend wurden weitere Rettungskräfte angefordert. Der 69-jährige

Fahrer war beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort

ansprechbar, konnte sich jedoch nicht eigenständig aus dem Pkw

befreien. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zachun und Hagenow

retteten den schwerverletzten Mann aus dem Pkw. Ein angeforderter

Rettungshubschrauber brachte den 69-Jährigen anschließend in ein

Klinikum nach Hamburg.

Der nicht mehr fahrbereite Nissan wurde geborgen. Polizeilich wird

der entstandene Sachschaden auf 15.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle musste

die Einfahrt zur Raststätte bis 09:45 Uhr voll gesperrt werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



