POL-NB: Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall in Röbel leicht verletzt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Am 28.10.2022 ereignete sich gegen 17:15 Uhr am Kreisverkehr an der Warener Chaussee in Röbel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren zwei 28 und 29 Jahre alte Männer auf ihren Fahrrädern den Kreisverkehr von der Warener Chaussee kommend in Richtung Innenstadt. Eine 48-jährige Fahrerin eines PKW Citroen übersah offenbar die bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und fuhr ebenfalls, aus Richtung des Aldi-Marktes, in den Kreisverkehr ein. Obgleich es zu keiner Berührung zwischen den Fahrradfahrern und dem PKW kam, mussten beide Fahrradfahrer stark bremsen. Dadurch stürzte der hinten fahrende 29-Jährige und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Waren gefahren. Am Fahrrad des 29-Jährigen entstand geringer Sachschaden in Höhe von 50 Euro.



Alle in dieser Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



